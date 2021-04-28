За обналичивание маткапитала 6 псковичек могут отправиться в тюрьму

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Жительницам Псковской области светит 6 лет тюремного заключения за обналичивание материнского капитала. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в прокуратуре Пскова.

По сообщению ведомства, порядка 6-ти уголовных дел заведено на женщин, использовавших средства материнского капитала в целях личного обогащения. Одно из псковских агентств по недвижимости стало сообщником жительниц Пскова и области в обналичивании средств.

Всего 14 женщин в сговоре с работниками агентства смогли незаконно получить сумму более 7 млн рублей на выплатах материнского капитала.

Эти средства они разделили с работниками агентства. Теперь 6-ти из них грозят уголовные дела. За незаконное обналичивание им может грозить тюрьма, сроком до 6 лет.