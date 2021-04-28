Девушку с потерей памяти разыскивают в Пскове

Фото пропавшей: УМВД России по Псковской области

В Псковской области разыскивается 24-летняя Татьяна Горлачева. Об этом сообщили в УМВД России по Псковской области.

Девушку разыскивают родственники. По их словам, она страдает потерей памяти и могла заблудиться.

Татьяна Горлачева имеет отличительную примету – татуировка в виде сердца на плече. На вид пропавшей 25 - 27 лет, она ростом около 170 сантиметров, плотного телосложения. У девушки короткие русые волосы и карие глаза.

Перед тем, как потерять связь с близкими, она была одета в ветровку и черные кроссовки на высокой белой подошве. На ней были синие лосины с белыми полосами.

Полиция просит связаться всех, кому может быть что-то известно о местонахождении Горлачевой Татьяны Романовны по телефону: 8-911-359-61-63.