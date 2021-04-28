С мая псковичам начнут начислять пени за неоплату капремонта

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Фонд капитального ремонта общего имущества начнет начислять пени жителям многоквартирных домов Псковской области. Уже в июне неплательщики увидят на счетах пени. Об этом сообщил и. о. генерального директора организации Сергей Шарлаев, пишет «Псковская правда».

Сергей Шарлаев подчеркнул, что квитанции со штрафами псковичи получат уже в мае. Туда будут включены пени только за первые три месяца текущего года – января по март. За апрель пени начисляться в июне.

Теперь пени придется заплатить не только тем, кто не платит, но также тем, кто сделает это с опозданием. Ранее на такие штрафы в стране действовал мораторий.