1 мая в пскове будет курсировать бесплатный «Профсоюзный автобус»

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В альтернативу праздничных шествий 1 мая профсоюзы организуют для псковичей бесплатный автобус. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Локальные первомайские акции заменят традиционные митинги и маёвки. Одной из таких станет «Профсоюзный автобус», где горожанам не нужно будет платить за проезд.

«Уже заключены все соглашения и договоры. Будет курсировать по одному из маршрутов автобус с профсоюзной символикой. В этом автобусе вместо кондукторов будет наш профсоюзный актив. Они будут раздавать информацию о профсоюзах, давать консультации», – сообщил Игорь Иванов.

Все, кто в этот день попадут в автобус, будут понимать, что «чем профсоюзы сильнее, тем быстрее отменят и плату за проезд в автобусе». По словам председателя облсовпрофа, в некоторых странах это, действительно, происходит.