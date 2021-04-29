Аноним пожаловался на однотипную темную одежду псковских девушек

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Сегодня, 29 апреля, началось совсем не солнечно. Небольшой дождь, серое небо и огромные пробки. У кого в такие дни вообще есть настроение что-либо делать. Город превращается в такую же серую массу с черными зонтиками и куртками. В толпе не отличишь одного человека от другого. Но почему бы людям самим не раскрасить серые дождливые будни? Таким вопросом задался пскович и написал кляузу на «людей с конвеера» в сообществе «Накипелка Псков».

Накипело, так накипело. За серый и однотипный внешний вид попало псковским девушкам. Аноним выразил недовольство унылой модой псковичек и предложил на смену черным вещам нежной части населения переодеться во что-нибудь по-интереснее:

– Почему в Пскове девушки, как с конвейера? Чёрная, тёмная одежда и обязательно за спиной чёрный рюкзак. Унылая мода для унылых людей? Печалька. Расскажите им кто-нибудь, что в мире существует одежда разных цветов, а не только чёрная и серая. И что вместо одинаковых рюкзаков можно купить симпатичную сумочку! Так хочется, что бы девушки были красивыми, женственными! Что бы вылезли наконец из чёрных брюк и однотипных джинс, и надели юбки, платья!

«Накипевшее» обращение к женскому полу аноним сопроводил фотографией, явно сделанной на телефон. Но, несмотря на не идеальное качество снимка, кадр явно передает замысел автора.

Девушки, вам есть что сказать анониму?