Можно ли брать оценки для «Губернаторского дневника» из дневника

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Остается все меньше времени для того, чтобы заработать побольше пятёрок и принять участие в «Губернаторском дневнике». Название акции будто бы подразумевает под собой, что выписывать пятёрки в бланк можно из обычного школьного дневника, но так ли это на самом деле?

Правильный ответ – нет. Для того, чтобы заполнить графы за осень, зиму и весну, необходимо вместе с классным руководителем выписать оценки из классного журнала. Это связано с тем, что, количество пятёрок в дневнике не всегда соответствует количеству их в журнале. К примеру, учитель не может поставить оценку за домашнюю работу в журнал. Так и получается, что журнал является более официальным источником.

Не забудьте, что также необходимо заверить бланк у директора школы и получить от него подпись и печать.

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