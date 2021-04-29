Еда или отдых мечты: «Комсомолка» проводит два крутых конкурса

«Комсомольская правда – Псков» проводит 2 весенних конкурса

Дорогой читатель! Остались всего сутки, чтобы поучаствовать в 2-х весенних конкурсах от «Комсомольской правды в Пскове» с приятными денежными сертификатами.

До 1 мая читатели «Комсомолки» могут поучаствовать в «аппетитном» конкурсе на сертификат на 1 000 рублей в Very Well Cafe. Для этого всем желающим необходимо сделать репост записи из официальной группы издания «ВКонтакте», оставить в комментариях свой порядковый номер и ожидать подведения итогов.

«Аппетитный» конкурс «Комсомольской правды в Псков» и Very Well Cafe

До 30 апреля жители Псковской области могут отправить заявку на участие в весеннем фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой». Для этого необходимо заполнить небольшую анкету по ссылке, прикрепить в специальное окошко от 1 до 3-х фотографий своего отдыха мечты и написать короткую историю, связанную с этими снимками.

Фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой»

Спонсором «Отдыха мечты с Комсомолкой» выступает база отдыха «Тридевятое царство». Победители конкурса получат сертификаты на 10 000 рублей (1 место), 5 000 рублей (2 место) и 1 000 рублей (3 место). Все сертификаты можно будет обналичить только на продукцию или услуги, предоставляемые самой базой отдыха.

Вкусная еда в одном из псковских кафе или отдых мечты на берегу Чудского озера? Да хоть сразу всё! Участвуйте в наших конкурсах и может быть именно вы станете счастливым обладателем денежных сертификатов.