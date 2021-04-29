69 человек заразались коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки еще 69 человек добавились в общую статистику заражения коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 36 191. За время пандемии из медучреждений в связи с излечением от COVID-19 выписались 26 851 человек. За прошедшие сутки – 216. Это уже пятый день, когда количество выздоровевших держится на отметке в более чем 200 человек.

На сегодняшний день 348 517 человек сделали тест на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 1591 исследование. Сегодня в Псковской области, согласно официальной статистике, без новых смертей от COVID-19.

Вчера стало известно о двух новых новых очагах коронавируса. Сегодня Роспотребнадзор снял с контроля два очага коронавируса.