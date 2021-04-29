До -3 градусов ожидается в Псковской области ночью

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Завтра, 30 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура воздуха ночью опустится до -3...+2 градусов. Днём столбик термометров будет показывать от +7 до +12 градусов тепла.

Ветер Северного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вновь ниже нормы.

Вчера стало известно, что до +28 градусов тепла ожидается в Псковской области во второй половине мая.