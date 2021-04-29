Испорченное путешествие: мошенники воруют средства псковичей, путешествующих на «Сапсане»

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В интернете появились поддельные страницы, имитирующие продажу электронных билетов на «Сапсап». Об этом сообщают в пресс-службе РЖД.

Целью таких сайтов является кража денег и платёжных данных пользователей. По расчётам мошенников поезда будут востребованы в длинные майские праздники. Поэтому они решили воспользоваться невнимательностью пользователей.

Чтобы сохранить сбережения в безопасности, следует оставаться бдительными, поскольку блокировка мошеннических ресурсов ещё проводится. При поиске билетов на «Сапсан» ресурсы злоумышленников выводятся на первые строки с помощью рекламы. При переходе на них, ссылка перенаправляется на фишинговые ресурсы.

При совершении онлайн-покупок билетов, будьте внимательны. РЖД рекомендует пользоваться их официальным сайтом rzd.ru или мобильным приложением «РЖД Пассажирам».