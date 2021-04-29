30 апреля псковичи будут работать на час меньше

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В 2021 году пандемия коронавируса вынудила правительство РФ объединить празднования Дня труда и Дня Победы непрерывными выходными с 1 по 10 мая включительно. Но остался ли 30 апреля сокращенным днем?

Да, последний день апреля, по-прежнему остался сокращенным днем, поскольку предшествует праздничном дню - 1 мая. По традиции, рабочее время в этот день сокращается на один час.

Указ о непрерывных выходных подписал президент России. А 1 мая профсоюзы организуют бесплатный маршрут автобуса №17 для псковичей.

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