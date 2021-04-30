Псковичи предложили оригинальные способы развлечь себя в майские праздники

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Псковичи предложили оригинальные способы развлечь себя во время неприрывных майских праздников. ТОП-10 самых оригинальных из них собрали в программе «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

Каждый вторник и четверг псковичи встречаются на «Седьмом небе», чтобы заработать приятные подарки. Ведущие предлагают горожанам поучаствовать в интерактиве: отгадать загадку, продолжить песню и многое другое. В этот раз было предложено поделиться своими мыслями о том, как провести внеплановые выходные.

1. Раздать долги.

2. Прятаться от начальника.

3. Провести важную уборку: убрать детей в деревню.

4. Обнять берёзу и пить её сок.

5. Сажать картошку используя клюшку для гольфа.

6. Познать все виды прожарки мяса.

7. Купить маски в цвет купальников и плавок.

8. Отправиться в путешествие автостопом.

9. Научиться чему-нибудь на «You Tube».

10. Объединиться с природой.