Псковичи предложили оригинальные способы развлечь себя в майские праздники

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Псковичи предложили оригинальные способы развлечь себя во время неприрывных майских праздников. ТОП-10 самых оригинальных из них собрали в программе «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».
Каждый вторник и четверг псковичи встречаются на «Седьмом небе», чтобы заработать приятные подарки. Ведущие предлагают горожанам поучаствовать в интерактиве: отгадать загадку, продолжить песню и многое другое. В этот раз было предложено поделиться своими мыслями о том, как провести внеплановые выходные.
1. Раздать долги.
2. Прятаться от начальника.
3. Провести важную уборку: убрать детей в деревню.
4. Обнять берёзу и пить её сок.
5. Сажать картошку используя клюшку для гольфа.
6. Познать все виды прожарки мяса.
7. Купить маски в цвет купальников и плавок.
8. Отправиться в путешествие автостопом.
9. Научиться чему-нибудь на «You Tube».
10. Объединиться с природой.