Кабельный холдинг «Современные кабельные технологии» принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2021» в Москве

Кабельный холдинг «Современные кабельные технологии» (SKT group) принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2021», которая прошла 26-29 апреля 2021 года в Москве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе компании.

SKT group управляет кабельными активами AKRON HOLDING в Северо-Западном регионе России с 2018 года. В состав холдинга входят три предприятия: «Псковкабель», «Псковгеокабель», «Псковэлектросвар» в Пскове и «Балткабель» в Ленинградской области. Предприятия выпускают широкую линейку силовых и контрольных кабелей, обмоточных проводов. Отдельным направлением выделено производство оборудования для нефтегазового комплекса.

Директор SKT group Александр Бычков рассказал, что это дебют SKT group на отраслевой выставке, здесь холдинг представил оборудование, производимое на предприятиях «Псковкабель» и «Псковгеокабель» - это капиллярные трубы для точного дозирования и доставки химических веществ, используемых в работе нефтяных скважин; кабельно-трубные системы, которые используются для транспортировки нефти, растворов солей и кислот, для сборки нефтесборных линий, систем закачки пластовых и сточных вод; шлангокабели, применяемые для добычи углеводородов; кабельные системы электроподогрева; грузонесущие геофизические кабели.

Кстати, в 1995 году именно на базе «Псковкабель» и «Псковгеокабель», которые входят в состав SKT group, впервые в России был выпущен геофизический грузонесущий кабель

«Нефтегаз» — главная выставка нефтегазовой отрасли России. Событие входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Здесь участники представляют новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, обсуждают широкий круг стоящих перед отраслью вопросов. В организации и работе выставки принимают участие Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Российское газовое общество, Союз нефтегазопромышленников России, Союз машиностроителей Германии (VDMA), Торгово-промышленная палата РФ. В этом году на выставке собрались почти 600 экспонентов из 24 стран мира, в т.ч. из США, Германии, Франции, Финляндии, Японии и Китая. Посетители выставки приехали из 72 стран мира.

«Заводы Псковкабель, Псковгеокабель, Псковэлектросвар – крупные предприятия, с большой историей, традициями, промышленными достижениями, инновационными наработками. Мы планируем сохранить это наследие, восстановить производство продукции для нефтегазового комплекса, трансформаторов, сварочного оборудования, расширить производство геофизического грузонесущего кабеля» - прокомментировал текущую работу предприятий исполнительный директор ООО «Геотехнологии» Дмитрий Яблочкин - «Уже сейчас мы расширяем производство и активно ведем набор новых сотрудников, открыто большое количество вакансий как на рабочие, так и на инженерно-технические специальности. Мы заинтересованы в профессионалах, а также принимает на работу соискателей без опыта, у нас работает система ученичества и наставничества. Мы заинтересованы в сохранении традиций и развитии кабельного производства в Северо-Западном регионе России».