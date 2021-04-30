Приём бланков «Губернаторского дневника» стартует уже завтра

.

Уже завтра, 1 мая, «Комсомольская правда – Псков» начинает принимать от псковских школьников заполненные бланки для определения победителей акции «Губернаторский дневник». Сегодня у ребят есть последняя возможность заработать побольше пятерок, чтобы побороться за победу.

Подошло к концу учебное время, в процессе которого юные псковичи могли получить заветные «пятёрки» для участия в «Губернаторском дневнике». Сегодняшние оценки будут последними, которые можно внести в бланк акции.

Ведь уже завтра стартует прием заполненных и заверенных у директора бланков. Напомним, что в бланке должны быть подсчитаны «пятёрки» по триместрам. Они должны быть выписаны из журнала вместе с классным руководителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Где найти бланк «Губернаторского дневника» (Подробнее)

- Как оформить новый бланк «Губернаторского дневника», если учишься по четвертям (Подробнее)

- Победители конкурса «Губернаторский дневник» отправятся на встречу с Михаилом Ведерниковым (Подробнее)

- В мае можно не стараться: дата приема бланков «Губернаторского дневника» в 2021 году изменилась (Подробнее)

- Охотнее всего в акции «Губернаторский дневник» принимают участие девочки (Подробнее)

- Более 10-ти тысяч «пятерок» принесли в дневниках участники «Губернаторского дневника» (Подробнее)

- За всю историю акции «Губернаторский дневник» больше всего победителей из Островского района (Подробнее)

- Осталась на малой Родине и полюбила свою профессию: Победительница первых лет «Губернаторского дневника» рассказала, как изменилась ее жизнь после встречи с губернатором (Подробнее)

- Модель, отличница, многогранная личность: как после встречи с губернатором изменилась жизнь победительницы «Губернаторского дневника» (Подробнее)

- В «Губернаторском дневнике» можно участвовать не только отличникам (Подробнее)

- Можно ли участвовать в акции «Губернаторский дневник» всем классом (Подробнее)

- Можно ли брать оценки для «Губернаторского дневника» из дневника (Подробнее)