Прием заявок на «Отдых мечты с Комсомолкой» продлевается на все майские выходные

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Уважаемые читатели! «Комсомольская правда в Пскове» продлевает сбор заявок на фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой» до 11 мая 23:59.

В связи с объявленными Президентом России майскими выходными у многих жителей Псковской области появилась возможность организовать для себя небольшой и приятный отдых. «Комсомолка» решила, что именно в это время у псковичей появится возможность сделать множество фотографий своего отдыха мечты, и поэтому продлила прием заявок на конкурс на все майские выходные.

Напоминаем! Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить специальную анкету на сайте «Комсомольской правды – Псков» (имя, фамилия, город, телефон, email). Далее нужно прикрепить в специальное поле «Загрузить фото» от 1 до 3-х фотографий и написать небольшую историю, связанную с этими снимками.

Спонсором фотоконкурса «Отдых мечты с Комсомолкой» выступает база отдыха «Тридевятое царство», которая находится на берегу живописного и бескрайнего Чудского озера. Победителям конкурса будут вручены приятные денежные сертификаты на 10 000 рублей (1 место), 5 000 рублей (2 место) и 1 000 рублей (3 место).

Обналичить сертификаты можно будет только на те услуги, которые предоставляет непосредственно сама база отдыха: бронирование номеров, рыбалка, продукция собственного производства, стрельба из арбалета и лука, пейнтбол, футбол, прокат водного и наземного транспорта и многое другое.

В связи с продлением приема заявок меняются и даты открытого общественного голосования. Оно пройдет с 12 мая 00:00 до 18 мая 21:00. Любой желающий может проголосовать за каждого участника один раз в течение суток. Обратите внимание! Чтобы ваш голос был засчитан, необходимо авторизоваться в любой из представленных социальных сетей.