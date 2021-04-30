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Здоровье30 апреля 2021 11:54

Еще 72 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Источник:kp.ru
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За прошедшие сутки еще 72 человека добавились в общую статистику заражения коронавирусом, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией таким образом составило 36 263 человека. С начала пандемии 27 060 человек выписались из медучреждений региона в связи с излечением от Covid-19. За прошедшие сутки 209 жителей Псковской области вылечились от коронавируса.

На сегодняшний день 349 957 человек сделали тест на Covid-19. За прошедшие сутки было проведено еще 1440 исследований.

Вчера Роспотребнадзор снял с контроля два очага коронавируса в больницах Пскова и области.

Коронавирус Covid-19