Миллион рублей переплатили псковичи управляющей компании за свет

Почти миллион рублей переплатили псковичи управляющей компании. В течение трёх лет компания брала с жильцов плату за электричество по нормативу, вместо того, чтобы использовать показания общедомового счетчика. Об этом сообщили в «Псковской правда».

Жильцы долгие три года пытались решить вопрос с управляющей компанией. Сначала они пытались договориться, потом пошли на более серьезные меры. И в итоге после обращения в различные ведомства жильцы добились того, что областная прокуратура признала незаконными действия управляющей компании.

Компания «Жилсервис» с июля 2017 по март 2020 годы незаконными действиями принудила жителей дома № 13 по улице Рокоссовского заплатить им на 930 тысяч рублей больше положенной суммы.

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