Пасхальные яйца и куличи псковичи смогут освятить 1 мая в Троицком соборе

1 мая псковичи смогут освятить пасхальные яйца и куличи в Троицком соборе

Псковичи могут освятить пасхальные яйца и куличи в Великую субботу, 1 мая. Сделать это можно в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили в группе собора в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному расписанию Богослужений и мероприятий в пасхальную неделю, освещение куличей и яиц будет проходить с 12:00 до 21:00. Праздничную службу проведет митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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