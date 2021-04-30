Маршруты автобусов изменятся на майские праздники в Пскове

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Майские праздники ежегодно вносят коррективы в движение общественного транспорта. Таким образом, в 2021 году с 1 по 10 мая псковичам придется внимательнее отнестись к расписаниям автобусов и планировать свое передвижение по городу, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Согласно озвученным выходным дням для всех жителей Псковской области с 1 по 3 и с 8 по 10 мая автобусы будут осуществлять движение согласно расписанию воскресенья. А с 4 по 7 мая – по расписанию рабочего дня.

С 1 мая автобусы, едущие в садоводческие товарищества, перейдут на летний график. Но для них 1 и 8 мая движение будет осуществляться по субботнему расписанию, а 3 и 10 мая - по воскресному дню. Два дня, 2 и 9 мая, автобусы не будут работать. А с 4 по 7 мая рейсы будут осуществлять перевозку по летнему расписанию будних дней.

Изменение расписания коснется также пригородных и междугородних автобусов.