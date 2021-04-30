Оргкомитет озвучил решение по запуску салюта на 9 мая в Пскове

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Региональный оргкомитет «Победа» принял решение не запускать праздничный салют на 9 мая в Пскове. Свою позицию организаторы озвучили сегодня, 30 апреля, на заседании, посвященного подготовке к 9 Мая.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Николай Калинин порекомендовал отказаться от массовых мероприятий, такое решение коснулось традиционного салюта и концертов в закрытых помещениях.

«Отсутствие масок на части населения и несоблюдение социальной дистанции – это два минуса», – подчеркнул Николай Калинин, высказав беспокойство за зрителей во время мероприятий, которым придется собираться вместе.

По итогу собрания, оргкомитет озвучил решение о проведении Парада Победы с ограниченным количеством зрителей. О праздничных концертах будет сообщено позже, когда будет проеден анализ эпидобстановки в регионе.