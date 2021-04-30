В псковских школах учебный год не будет удлинен на 4 дня в 2021 году

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Непрерывные выходные между майскими праздниками не повлияют на продолжительность учебного года в школа Псковской области, сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Этот учебный год завершится и все, конечно, уйдут на каникулы. 24-25 мая для 11-х классов прозвучат последние звонки. До 30 мая завершится учебная программа в остальных классах, кроме 9-го», - рассказала Анна Кузыченко.

С 4 по 7 мая в школах не будет проходить никакой учебной деятельности. Однако будут работать дежурные классы. По словам Анны Кузыченко, на данный момент несколько школ объявили о желании сделать учебные классы, где только один ребенок будет посещать занятия. Для таких школ также будут созданы дежурные группы с учителями. При желании родителей школьников, в эти дни будут организованы также группы продленного дня.