Время подводить итоги: «Комсомолка» принимает бланки «Губернаторского дневника»

. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

«Комсомольская правда – Псков» с 1 мая уже вовсю принимает бланки участников «Губернаторского дневника». Напоминаем, что сроки сдачи бланков были перенесены в связи с итоговыми экзаменами.

Желающие принять участие в акции «Губернаторский дневник» могут прислать отсканированный или сфотографированный заполненный бланк на электронную почту редакции «Комсомолки» по адресу info@pskovkp.ru.

Бланки принимаются с 1 по 15 мая 2021 года. Обратите внимание, что «пятерки» должны быть выписаны вместе с классным руководителем из классного журнала и заверены у директора.

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