Марш мотоциклистов пройдет через Псков и Великие Луки

Байкеры из «Ночных волков» посетят Псков и Великие Луки

5 мая участники мотоклуба «Ночные волки» посетят два крупных города Псковской области, сообщил мотоклуб в официальной группе в «ВКонтакте».

Завтра, 5 мая, известные мотоциклисты из клуба «Ночные волки» посетят Псков в рамках мотомарша «Дороги Победы – Дороги Домой 2021 г.». Далее колонна приедет в Великие Луки.

Акция приурочена к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финальной точкой первого этапа мотомарша станет Красная Площадь в Москве 9 мая.

Старт акции «Дороги Победы» был дан 1-2 мая в Санкт-Петербурге. Мотоколонна уже успела побывать в Луге и Великом Новгороде, посетив крупные воинские мемориалы.

Кроме того, сегодня, 4 мая, байкеры из «Ночных волков» посетят деревню Красуха, которая находится в Порховском районе.