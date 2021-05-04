Публикуем расписание перекрытия дорог в Пскове ко Дню Победы

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Временное прекращение движения автотранспорта планируется в Пскове в связи с проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Движение будет перекрыто с 5 мая 19:00 до 24:00, 7 мая с 19:00 до 24:00, 8 мая с 11:00 до 12:00 будет закрыт участок улицы Юбилейной от Народной до Рижского проспекта, а с 15:45 до 17:15 — по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина.

9 мая с 6:00 до 12:00 на площади Победы, улице Кузнецкой от Калинина до Спортивной, на улице Калинина от Кузнецкой до Георгиевской, улице Свердлова от Калинина до Комсомольского переулка, улице Я. Фабрициуса от Гражданской до площади Победы, улице Советской от площади Победы до улицы Некрасова.

В качестве объезда определена улица 128-й Стрелковой дивизии (8 мая по улицам Калинина). Автобусы N2, 52, 6, 16, 19 также в указанное время будут передвигаться от Юбилейной по улице 128-й Стрелковой дивизии, по Вокзальной и далее, по маршруту в прямом и обратном направлении.

Движение от улицы М. Горького до площади Ленина по Рижскому проспекту ограничат 9 мая с 22:00 до 23:30. Объезд - по улицам М. Горького, Юбилейной, мосту им.50-летия Октября.

Движение автобусов №№ 3, 4,1 4, 17, 19, 54 пройдет по улицам М.Горького и Юбилейной, мосту им.50-летия Октября и далее по маршрутам.