Псковичам рассказали, как будут начисляться пени за долги по взносам на капремонт

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Недавно псковичам сообщили в Фонде капитального ремонта о том, что с мая на счета псковичей поступят пени за задолженность и просрочку по оплате взносов за капремонт. Накопилось много вопросов о том, кому и как будут рассчитавыться пени. Объяснил систему псковичам и. о. генерального директора регоператора Сергей Шарлаев.

Методика расчёта прописана в пункте 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса России. За основу берётся одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты.

По словам Сергея Шарлаева, одна трехсотая ставки рефинансирования равна 0,002. Это число умножается на размер задолженности (напомним, считается только задолженность, возникшая с 1 января 2021 года).

«Допустим, размер задолженности равен 1000 рублей, тогда размер начисленных пеней за один день просрочки составит 20 копеек», - отметил специалист.

Первые квитанции со штрафами жителям Псковской области придут уже в текущем месяце. На сегодняшний день долг псковичей перед Фондом капремонта составляет почти 600 млн рублейс января по май 2021 года.

Более подробнее о системе начисления штрафов, а также о том, как можно получить рассрочку на погашение долга, читайте на сайте «Псковской правды».