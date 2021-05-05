Кокер спаниель Кассандра с бесподобным характером ждет своего человека

На фото прекрасная Кассандра

Бросил хозяин, потерялась, чуть не умерла, но после нескольких операций смогла вновь довериться людям. За 5 лет жизнь английского кокер спаниеля Кассандры успела повернуться к ней хвостом. Но сегодня она вновь готова попробовать стать любимой собакой для своего человека и обрести новый дом.

Приют Лесопилка ищет дом для потеряшки из маленького городка Псковской области. В настоящее время Кася, так ее любя называют зоозащитники, в полном порядке и нуждается в своей «крепости», сообщили в официальном Instagram-аккаунте приюта.

«Сейчас это умопомрачительная, суперласковая, собака-кошка готова переехать в новый дом. Касе около 4-5 лет, английский кокер, метис. Очень привязана к человеку и ходит за ним хвостиком, не любит оставаться одна.

Как человек, много лет назад занимающейся именно английскими спаниелями, могу твердо сказать - характер удивительный. Бесподобный. Не у каждого английского спаниеля такой добрый нрав и любовь ко всем людям», - сообщила сотрудница приюта.