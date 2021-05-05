17 мая в Печорах откроется «Псковская архитектурная школа» для студентов

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Научно-образовательный проект «Псковская архитектурная школа» для студентов-архитекторов, реставраторов и молодых специалистов состоится в Печорах с 17 по 20 мая. Студенты из 7-ми регионов России поиски участие в программе, пишет Комитет по охране ОКН Псковской областив своем Instagram-аккаунте.

«Проект рассчитан на повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия федерального значения Церковь Николы Вратаря и на Михайловском соборе. По итогам мероприятия молодыми специалистами будут представлены проектные предложения по реставрации и приспособлению объектов, презентация выполненной работы и торжественное вручение сертификатов», - отмечают специалисты комитета.

Организация проекта стала возможной благодаря содействию Союза реставраторов России и Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской епархии, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд» (бренд Caparol).