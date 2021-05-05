Еще 35 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области было выявлено еще 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 достигло 36 585 человек. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 197 человек. Всего же за время пандемии из медучреждений в связи с излечением от новой коронавирусной инфекции выписались 28 081 человек.

На сегодняшний день в регионе проведено 354 485 исследований на коронавирус. За прошедшие сутки 801 житель Псковской области сделал тест на COVID-19.