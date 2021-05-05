До 17 августа псковские семьи с детьми-школьниками получат по 10 тыс. рублей

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Михаил Мишутин дал поручения по реализации Послания Президента России Правительство РФ. Таким образом семьи с детьми школьного возраста, а также неполные нуждающиеся семьи и беременные получат выплаты в размере 10 тысяч рублей до 17 августа, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также в Правительстве до 1 июля планируют проработать вопрос о полной оплате больничных родителям с детьми до 7 лет, вне зависимости стажа. До 10 июня станет известно о разработках подходов к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми в России.