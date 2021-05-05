На высоте 173,1 метра в Себежском районе открыли памятник

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Сегодня, 5 мая, в Себежском районе открыли памятник на высоте 173,1 метра. Об этом сообщила газета «Призыв».

В неприглядном месте, где совсем не пролегают людские тропы, сегодня возвысился гранитный памятник с красной звездой. Его установили в честь 4000 тысяч солдат, которые полегли во время Великой отечественной войны, защищая высоту 173,1 от фашиста.

Надпись на памятнике гласит: «Здесь, в 1944 году, при штурме высоты 173,1 метров отдали свои жизни за Родину более 4000 защитников Отечества. Многие из них остались на этих склонах навсегда. Подвиг их бессмертен, память о них вечна».