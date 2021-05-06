Небольшой дождь и грозы ожидаются сегодня в Псковской области

Сегодня, 6 мая, ночная температура в области впервые за несколько дней держалась на отметке выше 0 градусов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Псковской области в очередной раз ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Местами прогнозируются грозы. Температура воздуха прогреется до +7...+12 градусов Цельсия.

Ветер Западного, Юго-Западного направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление вновь низкое.