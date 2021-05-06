Военные и студенческие строительные отряды помогут в возведении монумента Александру Невскому

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Военные и студенческие строительные отряды будут принимать участие в возведении монумента Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщили 5 мая на совещании под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и вице-губернатора Василия Осипова.

Монумент по планам будет установлен на предполагаемом месте Ледового побоища. На будущей территории памятника уже провели предварительные инженерные изыскания. Работы начнутся в ближайшее время.

Студенческие строительные отряды и отряды Минобороны России примут участие благоустройстве территории и установке памятного камня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области,