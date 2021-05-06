Воркаут и скандинавская ходьба стали любимыми видами спорта псковичей

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Под силу каждому и не требующий особых затрат – развитие в регионе доступного спорта выявило и любимые виды занятий, рассказала и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

Воркаут и скандинавская ходьба полюбились псковичам и из увлечения начинают перерастать в профессиональный спорт.

«Воркаут-площадки которые по инициативе губернатора массово устанавливаются в регионе, конечно, вызвали интерес к этому виду активности. Что касается скандинавской ходьбы, то из хобби она превращается в настоящий спорт», – поделилась с журналистами руководитель спортивного комитета.