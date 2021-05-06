Псковичи могут получить бесплатный набор для украшения окна к Дню Победы

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Традиционно ко Дню победы псковичи присоединяются к акции «Окна Победы». Набор для украшения окна к празднику в 2021 году можно получить бесплатно. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

К празднованию 76-й годовщины победы в Великой отечественной войне дирекция подготовила наборы для детей, куда входят аппликации с символикой Великой Победы, которыми можно будет украсить окна дома.

Получить набор можно в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества региона на улице Некрасова, 17/11 (в офисе «Команды 2018») с 9:00 до 18:00.

В дирекции предложили псковичам раскрасить рисунки из наборов, вырезать из и прикрепить на окно. А также сфотографировать готовое окно и разместить фото в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды #Псковскаяобласть.