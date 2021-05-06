Псковичи смогут бесплатно собирать ягоды, грибы и берёзовый сок в лесах

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В ряде СМИ появилась информация об ожесточением правил сбора дикорастущих плодов и березового сока. Россияне были шокированы тем, что отныне придется арендовать земельный участок для сбора продуктов. Однако Минприроды опровергло сообщения, пишет ТАСС.

Псковичи могут отныне без опаски пребывать в лесах, сободно и бесплатно собирать продукты, сообщили в министерстве.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», - говорится в сообщении.

Инфографика: ТАСС

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно», - уточнили в пресс-службе.