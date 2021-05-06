Еще 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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Еще 40 человек добавились в общую статистику зараженных коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Наибольший прирост заболевших COVID-19 выявлен в Пскове – 25 человек. Ещё по три подтвержденных теста зафиксированы в Островском и Дедовичском районах. В Гдовском, Псковском и Красногородском районах выявлены по два зараженных коронавирусом. По одному жителю заболели в Палкинском, Струго-Красненском и Пыталовском районах.

За время пандемии общее количество заболевших коронавирусом достигло 36 674 человек. Из них 28 489 жителей региона выписались из медучреждений в связи с излечением от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки 207 человек выздоровел от коронавируса.

Всего в регионе 356 771 человек сделали тест на COVID-19. За минувшие сутки проведены еще 1 148 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

«47,4 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 35,3 тысячи – полностью завершили вакцинацию», – сообщил Михаил Ведерников.