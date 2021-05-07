К каким частным домам псковичей проведут газ бесплатно

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Проект догазификации региона бесплатно обеспечит газом частные дома менее трехсот квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», - рассказал Сергей Гусев.

По словам Гусева, на сами участки собственники будут проводить газ самостоятельно, за свои деньги. Бесплатно могут это сделать те, чей участок находится не дальше 200 метров от газораспределительной сети, а расход газа за час не превышает семи кубометров.