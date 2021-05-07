Псковичи могут помочь восстановлению лесов в честь Дня Победы

Фото из группы PosadiLes.ru

Уже в это воскресенье, 9 мая, вся страна будет праздновать 76-ую годовщину Дня Победы. Проект «Посади Лес» движения ЭКА в честь праздника приглашает жителей России принять участие в задумке и внести вклад в посадку леса в память о героях Победы и за мир во всем мире. Об этом сообщили в группе проекта в социальных сетях.

«Посадка деревьев в честь Дня Победы – это не только способ почтить память о великом подвиге наших предков, но и символическая акция за мир без войн и вражды. Восстановление лесов и сохранение природы – это наша общая планетарная миссия, которая объединяет людей любой национальности, вероисповедания и политических взглядов», – рассказал координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина.

Для участия в проекте псковичам нужно зайти на сайт posadiles.ru и выбрать количество деревьев. При внесении пожертвования участники могут оформить памятный сертификат. В нём можно указать имя героя Победы, выразить благодарности и пожелания. Данный жест так же может стать символическим подарком.

Высадкой молодых елей, дубов и клёнов займутся волонтёры движения ЭКА. Саженцы найдут свой дом на пострадавших от вредителей, пожаров и других бедствий лесных территориях. Для повышения приживаемости добровольцы и лесники займутся агроуходом за молодыми деревьями.

Помимо сертификата после посадки псковичам будет выслана фотография и координаты деревьев.