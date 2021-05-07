Всего 5 дней осталось у псковичей, чтобы принять участие в конкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой»

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У псковичей остается всего 5 дней, чтобы принять участие в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой» и побороться за приятный денежный сертификат от базы отдыха «Тридевятое царство», которая расположена на берегу бескрайнего Чудского озера!

Сбор заявок на конкурс фотографий с «отдыха мечты» продлится до 11 мая 23:59. После окончания приема заявок начнется открытое общественное голосование. Оно продлится с 12 мая 00:00 по 18 мая 21:00. Любой желающий, заранее авторизовавшись в одной из представленных социальных сетей, может проголосовать за каждого участника один раз в течение суток.

Кроме общественности, свои баллы фотографиям выставит и профессиональное жюри, в которое вошли фотографы и фотокорреспонденты крупных изданий «Медиацентра60». Их голос будет равняться 10-ти конкурсным баллам, которые будут приплюсованы к результатам общественного голосования.

Если вы заядлый грибник, любите путешествовать по городам России или странам зарубежья, интересно проводите отдых с семьей на природе, являетесь поклонником Pskov Wake Park, часто выбираетесь на шашлыки или любите почитать книги под деревом на солнечной полянке – смело делитесь со всеми фотографиями своего отдыха мечты! А «Комсомолка» поможет вам в этом!

Подробнее о том, как принять участие в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой» и какие призы можно получить, читайте по ссылке.