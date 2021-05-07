Об остром постковидном синдроме рассказали специалисты псковской инфекционки

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О явлении постковидного синдрома рассказали на днях совместно с клиническим психологом специалисты Псковской инфекционной больницы в своей статье, опубликованной в группе медучреждения «ВКонтакте».

Спустя несколько недель после выздоровления, COVID-19 может напомнить о себе постковидным синдромом. Возникновение апатии, суицидальных мыслей, неспецифической неврологической симптоматики, заболеваний кожи может свидетельствовать о том, что данный синдром не обошел вас стороной.

«Ситуация с пандемией, сама по себе, является стрессогенным фактором, поэтому чувствовать тревогу, беспокойство и горе абсолютно естественно. Кроме того, научно доказано, что сам вирус способен поражать центральную, периферическую и автономную нервную систему», – сообщается в статье.

К последствиям коронавирусной инфекции специалисты относят появление кошмаров, проблемы с вниманием, резкую смену поведения. У выздоровевших могут появиться головные и телесные боли в голове, проблемы с желудком и кожная сыпь.

Специалисты советуют адаптировать свой день, как можно сильнее сократив факторы, влияющие на стресс и найдя время для отдыха.

Более подробно со статьей можно ознакомиться по ссылке.