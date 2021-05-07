Как определяются победители «Губернаторского дневника»

. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

«Комсомольская правда – Псков» продолжает приём бланков «Губернаторского дневника» с отличными оценками. В преддверии подсчёта «пятёрок», мы хотим напомнить читателям, каким образом определяются победители.

За победу ребята борются в четырёх категориях: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы и «победители прошлых лет».

Победа отдаётся ученикам, набравшим по результатам учебного года больше всего «пятёрок».

По итогам каждого триместра будут названы по четыре победителя (по одному в каждой группе).

Однако, если два и более ученика получили одинаковое количество оценок, то количество победителей увеличится, и все они смогут принять участие в чаепитии с губернатором.

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