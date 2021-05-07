Стала известна программа мероприятий 9 мая в Пскове

.
Афиша праздничных мероприятий, которые пройдут в Пскове 9 мая.
10:00 - Парад войск Псковского гарнизона
Где: Пл. Победы, ул. Кузнецкая.
12:00 - «С Днём Победы!»
Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города Пскова.
Где: МБУК «Городской культурный центр» (Пл. Победы, д.1)
12:00 - «Берёзы памяти моей»
Литературно-хореографический спектакль.
Где: МБУК «Дом офицеров» (ул. Кирсанова д.5)
14:00 - «После рассвета…»
Театрально-музыкальная композиция студентов ПсковГУ.
Где: МБУК «Городской культурный центр»
14:30 - «У войны не женское лицо»
Спектакль Народного коллектива молодёжного театра «Ах, театр».
Где: МБУК «Городской культурный центр»
17:00 - «Победе славной посвящается!»
Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города Пскова.
Где: МБУК «Городской культурный центр»
17:00 - «Победа в сердце моём»
Концертная программа с участием ансамбля 76 ДШД «Голубые молнии».
Где: МБУК «Дом офицеров»
Вход на концертные программы строго по пригласительным билетам, отмечает пресс-служба администрации города. Количество ограничено.