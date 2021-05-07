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Общество7 мая 2021 12:57

Стала известна программа мероприятий 9 мая в Пскове

Источник:kp.ru
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Афиша праздничных мероприятий, которые пройдут в Пскове 9 мая.

10:00 - Парад войск Псковского гарнизона

Где: Пл. Победы, ул. Кузнецкая.

12:00 - «С Днём Победы!»

Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города Пскова.

Где: МБУК «Городской культурный центр» (Пл. Победы, д.1)

12:00 - «Берёзы памяти моей»

Литературно-хореографический спектакль.

Где: МБУК «Дом офицеров» (ул. Кирсанова д.5)

14:00 - «После рассвета…»

Театрально-музыкальная композиция студентов ПсковГУ.

Где: МБУК «Городской культурный центр»

14:30 - «У войны не женское лицо»

Спектакль Народного коллектива молодёжного театра «Ах, театр».

Где: МБУК «Городской культурный центр»

17:00 - «Победе славной посвящается!»

Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов города Пскова.

Где: МБУК «Городской культурный центр»

17:00 - «Победа в сердце моём»

Концертная программа с участием ансамбля 76 ДШД «Голубые молнии».

Где: МБУК «Дом офицеров»

Вход на концертные программы строго по пригласительным билетам, отмечает пресс-служба администрации города. Количество ограничено.

День Победы