1000 подарков ветеранам развезут волонтеры Псковского молодежного центра

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С 6 мая волонтёры и сотрудники Псковского городского молодёжного центра начали развозить подарки для ветеранов и тех, кто причастен к событиям Великой Отечественной войны. Всего 1000 подарочных коробок планируется развести, «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе центра.

Среди тех, для кого подготовили подарки к 76-летию Победы, несовершеннолетние узники, труженики тыла, супруги погибших во время военных действий. Только в первый день волонтеры объездили 300 адресов. Сегодня подарки ожидает ещё 1000 ветеранов.

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В акции приглашают участвовать всех псковичей. Чтобы помочь в распространении подарков ветеранам, нужно обратиться в личные сообщения официальной группы Молодежного центра. Для того, чтобы стать волонтером, нужно будет пройти регистрацию на сайте Добро.ру. Она займёт на больше двух минут.