Студентка из Индии рассказала о лечении в псковской инфекционке

Первокурсница «Лечебного дела» Критика Джанардан Сингх из Индии совсем недавно получила пришлашение от ПсковГУ и отправилась из родного дома в далёкий Псков. После заселения в общежитие она узнала, что вместе со своими друзьями заразилась коронавирусом.

«Скорая» отвезла ее с другими студентами из Индии в палаты инфекционной больницы. О своем самочувствии и эмоциях от Псковской больницы она рассказала в репортаже ПАИ.

Напомним, 27 апреля у 11-ти прибывших из Индии в Псков студентов выявлен коронавирус. Уже 1 мая ковид-тест подтвердился у 31 студента.