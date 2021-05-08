Telegram-канал «Псковская сводка» вошел в топ-5 по количеству просмотров

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Telegram-канал «Псковская сводка» попала в пятерку самых популярных в апреле. Такие данные привели в новом выпуске видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм».

Telegram-канал «Псковская сводка» специализируется на освещении ЧП и ДТП. По апрельской статистике он занял пятое место по количеству просмотров пользователей платформы Telegram.

В видеопроекте «Псковского телеграма» отметили, что «Псковская сводка» единственный канал, который имеет небольшое количество подписчиков Однако это ему не помешало встать в ряд с популярными каналами. Кроме того, остальные лидеры имеют политическое и новостное наполнение.