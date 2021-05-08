знаменибыть60: начался сбор средств на создание мемориала Знамени Победы в Идрице

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Сбор средств на создание народного мемориала Знамени Победы в Идрице начался, пишет Telegram-канал «Псковские новости».

Поддержать акцию можно с помощью поста в соцсетях с официальным хештегом #Знаменибыть60. А отправить средства очень просто – по QR-коду:

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Кроме специального кода можно с помощью реквизитов. Перечислить пожертвование можно с помощью пометки «на Знамя Победы».

Для изготовления памятного мемориала планируется собрать порядка 16 млн рублей. Макет Знамени Победы был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса.