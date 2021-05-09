Как в 2021 году в Пскове проходил Парад Победы

Михаил Ведерников поздравляет военнослужащих с 76-ей годовщиной Победы

В этом году ежегодное шествие в честь 76-ой годовщины победы в Великой отечественной войне в Пскове прошло не по обычному маршруту. Парадные коробки шли по улице Кузнецкой мимо монумента «Могила Неизвестного Солдата» и стелы «Город воинской славы».

Псковичи ценят традиции посещения традиционного шествия Парада Победы

В этом году было разрешено разместиться на трибуне парада только официальным лицам и главным героям праздника — ветеранам Пскова и Псковского района.

Трибуна зрителей разместилась около памятника Неизвестному солдату

Около тысячи человек прошли колоннами под командованием командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Сергея Чубарыкина.

На параде победы в Пскове прошло колоннами около тысячи человек

После прохождения воинов Псковского территориального гарнизона, пограничников, кадетов и юнармейцев, плац-плац-концерт отгремкл силами псковского военного оркестра.

Плац-концерт состоялся силами военного оркестра псковского гарнизона

Псковичи в это время наблюдали за трансляцией через экраны гаджетов на всех площадках Псковского агенства информации. Но некоторые отважились выйти из дома и, несмотря на все запреты, сохранить традицию. Правда поглядеть на шествие смогли только издалека.

Даже рамки металлодетекторов пускали на Парад не всех

В этот день Парад Победы также в закрытом режиме прошел в Великих Луках, Стругах Красных и Острове. Командир поискового отряда «Забытый батальон» и руководитель Себежского отделения Российского географического общества Владимир Бумаков поделился в соцсетях фотографией парада в Себеже с высоты птичьего полета.

Парад Победы в Себеже с высоты птичьего полета|Владимир Бумаков

В Ледовом дворце Пскова 9 мая состоится финальный матч под названием «Кубок Победы» между командой из Пскова «Торнадо» и «Красной Звездой» из Санкт-Петербурга.

В честь Победы в Ледовом дворце Пскова прошел матч с гостями из Санкт-Петербурга

Традиционный мотомарш собрал порядка 100 байкеров Пскова. Участники отправились по местам боевой славы. На каждом братском захоронении они почтут павших бойцов минутой молчания. Финальной точкой мотопробега станет посёлок Идрица. Там участники колонны поздравят свидетелей войны цветами и открытками с подарочными наборами.