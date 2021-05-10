О включении ПсковГУ в перечень медвузов ВОЗ, рассказала Наталья Ильина

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Во вторник, 4 мая, ПсковГУ получил экспертное заключение о прохождении госаккредитации в соответствии с требованиямм для включении вуза с программой «Лечебное дело» в перечень медицинских вузов ВОЗ. Для чего это нужно вузу и что даёт госаккредитация, рассказала ректор ПсковГУ Наталия Ильина, пишет Telegram-канал «Ректоры.рф».

Включение Псковского государственного университета в Мировой справочник медицинских вузов ВОЗ, по словам ректора – это подтверждение и признание качества и высокого уровня образования.

«Перечень медицинских вузов ВОЗ представляет собой подтверждение и признание качества и высокого уровня образования. В данный перечень попадает далеко не каждый вуз, и для нас как для университета, который сравнительно недавно приступил к формированию и расширению медицинских направлений обучения, факт включения в данный перечень представляется очень важным достижением», – сказала Наталья Ильина.

Состоять ПсковГУ в перечне вузов ВОЗ позволяет расширить возможности сотрудничества, а также принимать студентов по новой программе.

«Государственная аккредитация и вывод программы «Лечебное дело» на международный уровень – результат совместной работы Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, учебного управления и управления по международной деятельности. Именно благодаря слаженной работе коллектива университет сейчас готов решать самые амбициозные задачи», – подчеркнула Наталья Ильина

Экспертное заключение, полученное вузом 4 мая, сообщает о прохождении программой «Лечебное дело» государственной аккредитации. А это значит, что содержание и качество подготовки по данной программе соответствует требованиям ФГОС.