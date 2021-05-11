Более 50 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области выявлен еще 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло отметки в 36 887 человек. Из них 29 298 человек выписались из медучреждений в связи с излечением от COVID-19. За прошедшие сутки – 188.

С начала пандемии 360 617 человек сделали пцр-текст на новую коронавирусную инфекцию. 519 исследований на COVID-19 были проведены за прошедшие сутки.