Дополнительные автобусы на кладбище курсируют в Пскове на Радоницу

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Сегодня, 11 мая, православные отмечают Радоницу. В народе этот день считается Пасхой для усопших и принято навещать своих родственников поездкой на кладбище. «Псковпассажиравтотранс» сегодня запустил дополнительные рейсы автобусов по маршруту площадь Ленина — Орлецы. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в компании, рейсы начали курсировать утром и будут отправляться по маршруту до 15:00 с интервалом движения 30 минут.

РАСПИСАНИЕ

Отправление от площади Ленина в 9:18, 9:56, 10:16, 10:51, 11:12, 11:44, 12:08, 12:40, 13:02, 13:36, 13:55, 14:32.

От кладбища «Орлецы 2» в 9:49, 10:24, 10:45, 11:17, 11:41, 12:13, 12:35, 13:09, 13:28, 14:05, 14:21, 15:00.

Стоимость проезда прежняя, как и в обычном общественном транспорте. Однако льготы и месячные проездные недействительны.